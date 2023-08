Sono ore infuocate di dibattito e confronto sui fatti terribili legati allo stupro di gruppo di Palermo avvenuto lo scorso 7 luglio nei confronti di una 19enne. Diversi esponenti dello showbiz hanno espresso la loro opinione sui fatti, tra questi anche il regista Gabriele Muccino che su Instagram ha scritto: “L’unica cosa da fare quando ci si trova davanti a una ragazza ubriaca è riaccompagnarla a casa. Insegnatelo ai vostri figli”. Subito l’intervento dei commenti diversi amici e colleghi come l’attrice Irene Ferri (“l’unica cosa da fare”), applausi da Sandra Milo e Francesco Panella.

Poi le parole del cantante Mario Biondi a chiudere: “Lavoriamo e pensiamo per salvare le cose a valle invece che a monte. Se vuoi ubriacarti come un vecchio marinaio che tu sia uomo o donna devi garantirti di essere in compagnia di persone di fiducia prima di tutto. Anche se continuo a pensare che in adolescenza o in giovane età sarebbe da evitare l’alcol col concetto americano di divertimento hanno inquinato l’etica la grazia e la bellezza pura delle persone che somigliano sempre più ai protagonisti di quei filmacci dove tutto è lecito e dove per essere fighi bisogna essere sopra le righe. E ora di serietà ed esempi sani a monte, maschietti e femminucce”.