“Le famiglie che hanno tre figli non sono numerosissime”, di conseguenza “dovremmo fare in modo di aiutarle”, dato che l’impegno economico “si può ritenere che non sia eccessivamente oneroso”. Lo ha detto il viceministro all’Economia Maurizio Leo, che ieri 22 agosto ha scelto il palco del Meeting di Comunione e Liberazione, tradizionalmente molto sensibile al tema della natalità, per annunciare le intenzioni del governo sul tema del sostegno alle famiglie numerose. “Il tema della natalità è per noi assolutamente fondamentale – ha detto Leo – e per questo dovremo cercare di individuare delle risorse per sostenere le famiglie, soprattutto quelle che mettono la mondo figli e quelle che hanno più figli. Dovremo fare in modo di aiutare le famiglie che hanno 3 figli, che non sono numerosissime”.

Leo poi ha parlato di altre possibili misure per le imprese. “Un’altra cosa è legata alle misure che possono essere date alle imprese attraverso le forme di detassazione, sul modello dello slogan ‘chi assume meno paga’: quindi ridurre il carico fiscale sulle società per dare dei benefici aggiuntivi soprattutto alle mamme, mamme che hanno figli. Quindi dare ulteriori benefici alle imprese che assumono delle donne che hanno nuclei familiari abbastanza consistenti”, ha spiegato Leo