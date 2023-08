Stufa dal chiasso della movida in strada, una signora anziana di San Felice Circeo, in provincia di Latina, ha deciso di passare all’azione. E dopo le lamentele e i rimproveri è scesa in strada, ha afferrato la canna dell’acqua e l’ha aperta sui ragazzi. Alcuni di loro hanno urlato, altri l’hanno insultata. Ma alla fine è riuscita ad allontanarli. Il video, pubblicato sull’account social di Welcome to favelas, ha raccolto centinaia di commenti (la maggior parte di sostegno alla signora)