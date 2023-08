Elon Musk è inflessibile e continua a caldeggiare l’idea di rimuovere la possibilità di bloccare gli utenti su Twitter, ormai divenuto X a tutti gli effetti. Niente spazio per polemiche, critiche e sollecitazioni varie. Dopo l’annuncio di alcuni giorni fa, il patron di Tesla è tornato sulla questione con un post ironico. “È divertente bloccare le persone che si lamentano che la funzione di blocco verrà rimossa. Che sapore ha la medicina?”, ha scritto dal suo profilo ufficiale.

Continua, così, senza intoppi la grande rivoluzione della più famosa piattaforma di microblogging. Al momento, pur avendo specificato che resterà possibile silenziare i profili indesiderati (spesso bot, account fake e truffe) e bloccarne i messaggi privati, Musk sembra andare dritto per la sua strada, senza possibilità di repliche. Poco male, perché in realtà la funzione di blocco degli utenti ha da sempre un’efficacia parziale. È possibile, infatti, vedere i tweet e i like dell’utente da cui si è stati bloccati – purché abbia mantenuto pubblico il profilo – senza eseguire l’accesso con le proprie credenziali. In ogni caso, se veramente il proprietario di Space X rimuoverà l’opportunità di bloccare gli account indesiderati, passare a un profilo privato e permettere solo a una cerchia ristretta di utenti di interagire con i contenuti pubblicati potrebbe essere una soluzione. Senza escludere, però, una fuga di massa dalla piattaforma.

Ma il problema più grande del patron di Tesla sarebbe un altro. Secondo le linee guida dei principali store digitali, infatti, la possibilità di bloccare i profili indesiderati, per le app appartenenti alla categoria ‘social media’, è una delle condizioni necessarie per la distribuzione. Dunque, salvo tornare sui propri passi, che faccia ironia o meno sulla questione, Elon Musk rischia che Twitter-X non sia più scaricabile su dispositivi mobili, divenendo un’esclusiva per browser da desktop e smartphone. Non più, quindi, un’applicazione a tutti gli effetti. Con tutte le conseguenze del caso.