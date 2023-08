Oggi, domenica 20 agosto, Inghilterra e Spagna si giocheranno in Australia la finale dei Mondiali di calcio femminile. Una tappa importante dunque, con una grande unica assenza. A supportare le Leonesse sugli spalti dello stadio non ci sarà nessun rappresentante della Famiglia Reale. Gli inglesi si aspettavano almeno di vedere il supporto del Principe William, già Presidente della Football Association, ovvero la Federazione calcio inglese. Sono stati tanti (a dire il vero) i gesti di vicinanza alla squadra. Le guardie di Buckingham Palace, ad esempio, hanno suonato “Sweet Caroline” in loro onore. E ancora, il futuro erede al trono William e la figlia Charlotte attraverso un video social caricato sul profilo Instagram ufficiale dei principi di Galles hanno voluto fare il loro “in bocca al lupo”. “Leonesse voglio augurarvi buona fortuna. Ci dispiace molto perché non potremo essere lì con voi a supportarvi di persona ma siamo davvero orgogliosi di voi e dei risultati che avete ottenuto e delle persone che continuate a ispirare in tutto il mondo. Date il meglio di voi in campo, buona fortuna Leonesse!”, ha annunciato emozionata Charlotte. In concomitanza con questo video alcune fonti vicine a Buckingham Palace hanno fatto sapere che oggi William e Kate, rispettivi figli e Re Carlo con Camilla guarderanno tutti insieme la partita dal divano della residenza estiva a Balmoral.

Il motivo dell’assenza della Royal Family in Australia – La risposta appare semplice. Sembrerebbe che un viaggio così lungo per un impegno di poche ore andrebbe contro i buoni propositi di re Carlo e il Principe William per la salvaguardia del pianeta, missione portata avanti da anni (lo scorso dicembre per lo stesso motivo e per il mancato rispetto dei diritti umani, William aveva detto di no anche al Mondiale in Qatar, ndr). Decisione duramente criticata in Gran Bretagna, dal momento che secondo alcuni sudditi il Principe William è noto per compiere lunghi voli transatlantici. L’appuntamento sportivo del 20 agosto è ancora più sentito dal popolo britannico, se si pensa che l’ultima volta che una nazionale inglese si è qualificata per una finale ai Mondiali risale al lontano 1966. Chi vincerà?