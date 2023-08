“Ciao amore mio” scritto sulla foto di un tramonto a Ibiza. Così Giulia De Lellis sembra comunicare sui social la morte di Tommy, il cagnolino di 3 anni che negli ultimi tempi l’aveva fatta stare molto in pensiero a causa di alcuni problemi di salute. L’amico a 4 zampe, uno Spitz di Pomerania, sarebbe venuto a mancare nelle scorse ore (il condizionale per ora è ancora d’obbligo), ma diversi utenti non hanno perso occasione per innescare una nuova polemica ai danni dell’influencer, colpevole secondo loro di essere partita per le vacanze mentre il suo amico peloso era in una clinica a trascorrere le ultime ore di vita. “Se Tommy ti ha lasciato, permettimi di restare colpita da come tu non sia stata accanto a lui, vacanze già prenotate? Le disdici, hai un potere economico non indifferente. Mi spiace per quel piccolino da solo senza voi vicino” scrive qualcuno, “Se davvero non c’è più Tommy io non ho parole nel pensare come si faccia a fare vacanza da Israele in poi con il cane ricoverato in clinica per tutto questo tempo visto che non stava bene!” scrive qualcun altro. E ancora: “Abbandonare Tommy in una clinica e andartene in vacanza continuamente è la cosa più vile e raccapricciante che potessi fare. Non basta una dedica del ca*** su un social che il tuo cane non leggerà mai... Serviva il tuo affetto, la tua vicinanza, il tuo amore e fare sentire costantemente la tua presenza. Vergognati”, “Credo che Tommy sia passato a miglior vita… e permettimi di dirti che sei stata poco sensibile. Un cane è parte della famiglia e quando un membro della famiglia sta male non ci si va a divertire. Detto ciò…Ciao Tommy”.