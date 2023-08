Francesco Totti e Noemi Bocchi sono più innamorati che mai. La coppia, nonostante i gossip e le turbolenze mediatiche degli ultimi giorni, sembra non dare troppo peso a ciò che sta accendendo in Italia durante la loro assenza. La parte difensiva di Ilary Blasi potrebbe infatti aver chiesto la presenza di Bocchi in tribunale il 20 settembre prossimo. Secondo i legali della conduttrice, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, sarebbe stata proprio Noemi Bocchi la causa della fine del loro matrimonio. Di altro avviso invece è Francesco Totti che al Corriere Della Sera aveva attribuito le colpe alla stessa Blasi dichiarando amore solo per Noemi. L’ex capitano della Roma e la fidanzata oggi sono più felici che mai e dopo il viaggio formato famiglia negli Stati Uniti e una breve tappa alla casa di Sabaudia, Bocchi e Totti hanno deciso di concedersi un romantico safari nel cuore dell’Africa. Un racconto social avvenuto attraverso i loro profili Instagram in compagnia di gazzelle, leoni, elefanti e tigri. Al contrario, per la loro fuga d’amore Ilary Blasi e Bastian Müller hanno deciso di concedersi un viaggio in Brasile, più precisamente a Rio de Janeiro. Una sorta di disfida social tra coppie a caccia di like. Eppure Blasi e Totti, oltre ad aver trovato rispettivamente un nuovo amore, sembrano aver riconquistato la voglia di viaggiare (e condividere con i loro follower tutte le avventure). Quando i due erano sposati infatti le vacanze avvenivano rigorosamente a Sabaudia e più in generale lontano da occhi e paparazzi indiscreti. A questo punto chissà di non ritrovare entrambe le coppie in gara alla prossima edizione di Pechino Express!