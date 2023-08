Il 20 settembre è una data da segnare sul calendario. In questa giornata infatti Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno comparire in tribunale in vista della nuova udienza per definire il loro turbolento divorzio. E se Tiziano Ferro intonava “case, viaggi, auto e fogli di giornale”, in questo caso specifico vanno aggiunte borse e Rolex. Ilary Blasi attraverso i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito. Non solo: secondo il settimanale Oggi, il 20 settembre potrebbe dover comparire una terza persona davanti al giudice. Il nome è quello di Noemi Bocchi. L’attuale fidanzata dell’ex capitano della Roma sarebbe stata indicata, infatti, dagli avvocati di Blasi come la causa della separazione della coppia.

Proprio lei dunque potrebbe far chiarezza definendo il suo coinvolgimento in questa situazione rivelando ulteriori dettagli in merito. “Noemi potrebbe essere convocata così come le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie”, racconta il settimanale. Dal canto suo Totti, attraverso le pagine di Corriere Della Sera, si era detto totalmente convinto che la prima a tradire fosse stata proprio Ilary: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me (spiare il cellulare, ndr). Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Non mi faccia dire il nome”.

E se il nome di Bastian Muller ad ora non risulta tra i nomi delle persone convocate, resterebbe però da chiarire il coinvolgimento di altre due possibili persone annunciate come scelte della controparte: Luca Marinelli (amico di una delle sorelle Blasi) e Cristiano Iovino (personal trainer e presunto flirt di Ilary). Tra circa un mese dunque scopriremo tutta la verità.