“Sbalzi d’umore, sudorazione notturna ed emicranie… mi sentivo come se stessi perdendo il controllo“. Naomi Watts intervistata da Hello parla della propria esperienza con la menopausa, arrivata quando aveva solo 36 anni. Oggi ne ha 54 e spiega: “Attraversare la menopausa in così giovane età non è stato facile, soprattutto in un periodo in cui c’erano così poche informazioni disponibili al riguardo.

Eppure anche una simile difficoltà si è rivelata in qualche modo preziosa per l’attrice, che prosegue: “Attraversare questo viaggio mi ha portato a una comprensione più profonda di me stessa, e sono uscita dall’altra parte sentendomi più autenticamente me stessa”. Ecco quindi che Naomi Watts ha deciso di collaborare con Menopause Mandate, organizzazione senza scopo di lucro che offre sostegno alle donne che entrano in menopausa: “Credo davvero che se la menopausa non fosse stata un argomento così tabù quando ho iniziato a manifestare i sintomi, avrei avuto una transizione più facile. Facevo parte di un ciclo che aveva un disperato bisogno di essere interrotto. Mancavano conversazioni aperte e risorse per aiutare le donne a navigare nei cambiamenti che attraversiamo. Ecco perché ora sono così appassionata di sensibilizzare e incoraggiare conversazioni più oneste”.

Infine una riflessione sulla mancanza di storie, sul grande schermo, che esplorino la dimensione femminile in menopausa: “Com’è che non vale la pena scrivere storie? Così tante cose possono accadere nella vita di una donna durante questo periodo; prendersi cura dei genitori anziani, un nido che si svuota, un divorzio, un cambio di carriera, rientrare nel mondo del lavoro. La posta in gioco è alta!” conclude Watts.