Dopo le polemiche sul piattino vuoto a 2 euro dell’Osteria del Cavolo a Finale Ligure, adesso in un bar di Millesimo (Savona, Liguria) nasce l’idea del caffè a 70 centesimi se si portano da casa tazzina, cucchiaino e zucchero. L’iniziativa arriva dalla “Bottega del caffè” sita in piazza Italia, nel cuore della Valbormida, e stando alla titolare non sarebbe altro che una provocazione: “Tutto è nato da una battuta goliardica dopo aver letto i vari articoli che raccontavano la vicenda di Finale e anche la replica della ristoratrice“, ha spiegato a Ivg.it Valentina Venturino che con i genitori Marina ed Elio gestisce il locale.

“Mio padre ha lanciato la proposta: ‘Perché non diciamo ai clienti di portarsi da casa tazzina, cucchiaino e zucchero e facciamo pagare il caffè 70 centesimi'”. Detto fatto: preparati i volantini hanno tappezzato il dehors per avvisare i clienti del possibile sconto, tuttavia “il servizio ‘completo’ ovviamente sarà ancora garantito, sempre 1,20 euro (a causa dei rincari, ndr)”. Ma l’obbiettivo del locale è anche andare incontro all’ambiente: “Così facendo sosteniamo anche l’ambiente. Ci permetterà di risparmiare sull’energia elettrica e sull’uso del detersivo così come fanno in molti paesi all’estero”.

La sfida lanciata dalla famiglia Venturino inizierà lunedì 14 agosto e Valentina spera che venga accolta con successo come negli altri Paesi: “Quando abbiamo appeso il cartello al gazebo esterno, la curiosità è stata immediata. Alcuni non hanno capito, altri si sono fatti una risata. Chissà, magari riusciremo a lanciare una nuova moda in Italia. Ben venga”.