Ben Affleck, dopo Capri, Milano e il Lago di Garda, per il terzo anno consecutivo sceglie l’Italia per passare le sue vacanze con i quattro figli avuti con la prima moglie Jennifer Garner. L’attore premio Oscar è stato visto sei giorni fa all’aeroporto di Peretola (Firenze) proprio in compagnia della Garner, prontamente ribattezzata dai tabloid come l'”altra” Jennifer – vista l’omonimia con la sua attuale compagna Jennifer Lopez – per effettuare lo ‘scambio’ dei bambini.

Secondo Page Six, che ha pubblicato gli scatti, i due genitori si sono incontrati tra abbracci e chiacchiere, prima di separarsi cordialmente. Neanche a dirlo, le immagini hanno subito insospettito i fan visti i recenti rumors su una presunta crisi tra Affleck e Jennifer Lopez. Sono stati molti infatti a notare l’assenza della compagna: ufficialmente, la cantante non era presente all’incontro perché, per motivi lavorativi, non aveva potuto lasciare gli Stati Uniti. Adesso, però, anche lei ha raggiunto il nostro Paese ed è stata avvistata in Costiera Amalfitana. Che il compleanno dell’attore, il 15 agosto, sia l’occasione giusta per una reunion tra i due?