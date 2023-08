Possibile che i due miliardari, conosciuti in tutto il mondo, salgano su un ring per darsi dei ceffoni? Da settimane Elon Musk (fino a ieri l’uomo più ricco della Terra, scalzato da Bernard Arnault solo dopo l’infelice acquisizione di Twitter) e Mark Zuckerberg se le stanno suonando, ma a distanza. La tenzone – al momento a colpi di tweet e comunicati – è iniziata a fine giugno, quando a sorpresa Musk ha lanciato la sfida – combattimento di arti marziali miste (MMA) in una gabbia – subito raccolta da Zuckerberg. Non solo: l’inventore di Tesla e SpaceX aveva detto di volerla trasmettere su X, cioè Twitter, col nuovo nome scelto dall’imprenditore sudafricano, specificando che “tutti i proventi saranno devoluti alle organizzazioni che aiutano i veterani”. Di oggi la novità, che ha del clamoroso: Musk ha rivelato di aver parlato con Giorgia Meloni e Gennaro Sangiuliano, che gli avrebbero concesso “una location epica” nel centro di Roma.

Come detto, da fine giugno i due giganti della tecnologia – che si sono scontrati per anni sulle opposte visioni del mondo, dalla politica all’intelligenza artificiale – si stanno provocando in vista del duello. Zuckerberg, che è specializzato nel ju-jitsu e spesso pubblica video di suoi combattimenti, ha risposto sui social con uno screenshot del messaggio di Musk, seguito dalle parole “inviami la posizione”. Lo scambio ha suscitato una raffica di reazioni e scommesse sul vincitore, con il proprietario di Meta risultato come il chiaro favorito. Successivamente sempre Zuckerberg sul suo account di social media Threads (il cui lancio ha intensificato ulteriormente l’animosità tra i due) ha scritto: “Non dovremmo usare una piattaforma più affidabile che possa effettivamente raccogliere fondi per beneficenza?”. Dal canto suo Musk, a inizio agosto ha detto che si stava allenando per il combattimento sollevando pesi. “Non ho tempo per allenarmi, quindi li porto solo al lavoro”.

Pochi giorni fa Zuckerberg ha incalzato il rivale, dichiarando che starebbe evitando la sfida sul ring (la data sarebbe il 16 agosto). Musk ha scritto poche ore dopo che avrebbe dovuto sottoporsi a una risonanza magnetica al collo e alla parte superiore della schiena e che potrebbe essere necessaria un’operazione prima che possa aver luogo un combattimento. A luglio aveva detto che una placca di titanio sulla sua spina dorsale avrebbe forse avuto bisogno di essere rinforzata. Musk aveva subito un infortunio mentre provava il sumo, specialità delle arti marziali giapponesi.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

