Dopo che Marina Di Guardo aveva confermato con una foto le indiscrezioni della presunta relazione tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, adesso arrivano i primi scatti di coppia. L’influencer nelle scorse ore si è mostrata ai follower mentre abbraccia il modello tra l’azzurro del mare di St. Barths (un’isola francese delle Antille, America centrale caraibica). I commenti, come era prevedibile, non si sono fatti attendere. E tra chi le augura il meglio non è mancato anche chi ha lanciato frecciatine sulla differenza d’età, lei 30 e lui 21 anni: “Le vacanze della maturità?”, ha chiesto un utente. Ancora: “Hai montato il passeggino?“. Tuttavia, la Ferragni ai leoni da tastiera era preparata e giocando d’anticipo a didascalia del post aveva scritto: “Young (or should I say younger?), wild & free”, ovvero: “Giovani (o dovrei dire più giovane?), selvaggi e liberi“. Tra le stories Ferragni ringrazia per i messaggi di auguri ricevuti e tira una frecciatina a chi non ha gradito: “Viva la libertà e l’amore senza pregiudizi, senza limiti, senza barriere”. Non solo l’imprenditrice ma anche Napoletano ha voluto ufficializzare la storia con una foto di loro due che si baciano: “Da Tulum a St.Barth con amore”. Frase che, però, nasconde un dettagli che non è sfuggito ai più attenti. Quale? I due starebbero insieme da oltre cinque mesi: Valentina si era recata a Tulum a marzo 2023.

