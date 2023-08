Avete presente quelle conversazioni al limite del surreale con i genitori? Se siete degli under 40 probabilmente sì. Se siete degli over 40, pure. Sì perché sia che voi siate figli ed abbiate piena dimestichezza con la tecnologia, sia che voi siate dei genitori (boomer), sappiate che siete di diritto i protagonisti della storia che andrete a leggere. Una di quelle leggere, da spulciare magari sotto l’ombrellone, tra un bagno e l’altro. Oppure in montagna, bevendo un caffè prima di ricominciare una camminata. O almeno così vi immagina il sottoscritto, mentre scrive in una assolata mattinata d’agosto. Ma torniamo al punto. Tutto nasce da un post pubblicato su Twitter da @demotivatrice10 lo scorso 5 agosto e che, attualmente, conta 2.4 milioni di visualizzazioni e 13,1 mila ‘ mi piace’. Si tratta dello screenshot di una conversazione WhatsApp in cui la persona in questione – presumibilmente giovane – invia una foto della Torre Eiffel alla mamma. Lei risponde: “Torre Eiffel”. Quindi l’utente ironizza: “Un gioco da ragazzi per Sherlock Holmes”. Un tweet spiritoso, che ha avuto grande successo, dal momento che non è neanche un caso isolato.

1 /6 mamme whatsapp

“La mia è pure falsa”, scrive un altro riferendosi alla propria mamma. Nella conversazione riportata, infatti, il figlio invia un rebus e lei replica con l’emoticon che applaude. Quindi le chiede: “L’hai capita?”. E la mamma: “No”. Oppure un altro invia il video di una meravigliosa spiaggia e scrive: “Campulongu” (Sardegna, ndr). Quindi la madre: “Dove siete? Che bello”. E ce n’è anche per i papà. Uno di loro scrive al figlio: “Lo vuoi lo spezzatino?”, e lui: “Mmhh no dai”. Quindi il padre: “Si o no?”. Il figlio ribadisce di no e il papà risponde: “L’ho già preso”. E ancora una foto al cinema con dietro il poster di “Barbie” e il papà che chiede: “Barbie?”. Quindi il figlio: “Eh sì”. Per finire c’è Rox che scrive: “Mamma invece è più il commissario LoGatto: le mando una foto da girare alla sua gang di anziane per il buongiornissimo e lei mi chiede preoccupata se ho preso non uno, ma bensì due cani (spoiler: sono lontre)”. Questi sono solo alcuni degli esempi più divertenti di chat intergenerazionali. Linguaggi e modi di scrivere differenti che, spesso, danno vita a risultati esilaranti.