Dal 16 settembre Elisa Isoardi tornerà su Rai 1 con Linea Verde Life, ma i detrattori hanno avanzato l’ipotesi che questo rientro sul primo canale possa essere il risultato della vicinanza al suo ex fidanzato, Matteo Salvini. Per questo motivo, in un’intervista al settimanale Gente, la conduttrice precisa: “Sono ritornata in Rai con il governo precedente, che non mi sembrava di destra. Questo significa che chi mi ha voluta ha creduto in me, nel mio impegno e nel lavoro fatto finora. Ho visto tante Rai, è normale che sia così essendo un’azienda pubblica filo-governativa, ma se un’artista rimane nonostante i cambiamenti è un bel segnale di professionalità. Devo anche dire grazie al pubblico, che mi segue, mi vuol bene e mi scalda il cuore”.

Per Isoardi, che nella scorsa stagione è stata al timone di Vorrei dirti che – su Rai 2 – che però non si è rivelato un successo, questo è un nuovo inizio: “Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco ero spenta e smarrita. La fase che sto vivendo oggi è di rinascita, di sguardo nuovo sulla vita, di maggiore consapevolezza, come donna e come professionista. Mi sento più credibile, più forte, più centrata”. E sul ritorno a Rai 1 ammette: “Lo vivo come un ritorno a casa e sono davvero felice! Noi siamo quello che facciamo e, nel giugno 2020, ritrovarmi all’improvviso ferma per la chiusura de La prova del cuoco non mi ha fatto stare bene. Mi sentivo spenta, un po’ smarrita, non lo ricordo come un bel periodo”.