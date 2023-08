Mantenere un segreto è sempre difficile, ma quando si è mediaticamente esposti come la famiglia Ferragni diventa ancora più arduo. Marina Di Guardo, mamma delle sorelle Ferragni, ha sostanzialmente dissipato ogni dubbio e ha confermato la relazione tra la figlia Valentina e Matteo Napoletano.

Dopo la fine della storia con Luca Vezil la Ferragni aveva cercato in tutti i modi di arginare il gossip sulla sua nuova fiamma. Tuttavia una foto postata dalla mamma sul proprio profilo ha portato a galla il mistero. “La famiglia è tutto“, ha scritto la Di Guardo in didascalia al post che ritrae tutta la famiglia riunita a tavola dove tra i cari è spuntato proprio il volto di Napoletano. Eppure qualche certezza sulla loro relazione si era già intravista. Di fatto, Valentina e Matteo – 9 anni più piccolo – erano stati paparazzati insieme in vacanza a Forte dei Marmi. E qui, le tenerezze e gli sguardi scambiati sulla spiaggia della cittadina toscana che si affaccia sul Mar Ligure non erano sfuggiti all’occhio attento del gossip.