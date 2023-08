Stefania Pezzopane e Simone Coccia di nuovo insieme. Dopo l’annuncio a mezzo stampa della fine della loro relazione ad aprile scorso, l’ex deputata PD e il giovane modello sarebbero pronti a ricucire il rapporto. Nella giornata di ieri, lunedì 7 agosto, Coccia ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto raffigurante i due sorridenti in montagna. E la descrizione (con tanto di emoticon dal cuore rosso) non lascerebbe spazio a dubbi: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”. Insomma, dopo 9 anni di relazione i due sarebbero intenzionati a mettersi nuovamente in gioco. Nel salotto di Domenica In da Mara Venier lo stesso Coccia aveva lasciato una porta semiaperta: “Non escludo di tornare con lei, non avrò mai più una donna così”. I due, del resto, in questi mesi hanno mantenuto un bel rapporto tanto che Pezzopane qualche mese fa aveva dichiarato a Fanpage: “Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi domenica ci siamo messi d’accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata, c’era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all’Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene”. Nonostante le difficoltà causate dai giudizi esterni relativi alla differenza di età tra i due (lui ha 39 anni, lei 63 ndr), Pezzopane e Coccia si sono sempre dimostrati forti e sicuri del loro amore. L’ultima apparizione televisiva di coppia da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Chissà che il pubblico non li ritrovi insieme nel nuovo salotto pomeridiano di Myrta Merlino da settembre su Canale5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Coccia Colaiuta (@simone_coccia_colaiuta)