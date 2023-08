Federica Pellegrini compie e 35 anni e quale miglior occasione per svelare il sesso del bebè che porta in grembo? La campionessa di nuoto ha condiviso sui social un bel mazzo di rose rosse che le sono state regalate in questo giorno così speciale. Tra tante rose però ce n’è una di colore diverso e che è un indizio inequivocabile: è rosa. Federica e Matteo Giunta dunque aspettano una bambina. Pellegrini ne approfitta anche per chiedere un consiglio ai follower: “Ma dite che questa sera un bicchiere di vino lo posso bere?”.

