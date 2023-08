Non passa giorno senza che si parli di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Questa volta però nel racconto si inserisce anche Emma Marrone, ex del ballerino. La cantante infatti sarebbe stata a casa di Stefano, che al momento si trova nella sua Napoli. E i fan sognano il ritorno di fiamma.

L’indiscrezione è arrivata alle orecchie di Deianira Marzano che ha pubblicato il messaggio ricevuto dalla propria fonte: “Oggi Emma Marrone, la sua amica Francesca e l’amico Paolo sono arrivati a Napoli per le vacanze (presumibilmente saranno a Capri da qui a oltre ferragosto) e sono stati tutti a casa di Stefano De Martino a Posillipo/Marechiaro per pranzo. Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99%”. Dunque nessuna visita romantica, semplicemente un ritrovo tra amici. E la cosa non può che far piacere visto che le incomprensioni del passato sono state ampiamente superate.