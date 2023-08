La morte violenta di Lady Diana ha lasciato senza fiato il mondo intero. La Principessa triste, negli ultimi mesi di vita, ci aveva regalato alcuni frame sorridenti. Lady D era infatti stata paparazzata dai fotografi in costume da bagno mentre si divertiva spensierata in compagnia del fidanzato Dodi Al-Fayed a bordo dello yacht di famiglia nel 1997. Quella stessa imbarcazione, luogo di serenità e pace per Diana, è affondata lo scorso weekend al largo della Costa Azzurra a causa di un oggetto non ancora identificato.

Lo yacht Cujo (che nel corso degli anni ha ospitato numerose star di Hollywood) si sarebbe inabissato ad una profondità di oltre 2500 metri. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nonostante il Mayday lanciato dallo skipper a bordo, non sarebbe stato possibile far nulla per evitare questo epilogo. Fortunatamente però tutte e 7 le persone a bordo sono state tratte in salvo dall’imbarcazione. Una sorta di dejavu con la tragica fine del Titanic e del più recente sottomarino Titan. Un ufficiale ha così raccontato al quotidiano quegli istanti frenetici: “Da Antibes sono state inviate delle barche di soccorso e, dopo essersi accertati che tutti fossero al sicuro, i gendarmi hanno rilevato una significativa perdita d’acqua a livello dello scafo anteriore di dritta. Il suo proprietario aveva attivato le pompe e mantenuto i motori accesi, ma questo non ha impedito alla barca di affondare”. Con questo inabissamento sparisce, di fatto, uno degli ultimi ricordi felici della Principessa del Popolo. Lady Diana sullo yacht Cujo era felice perché, anche solo per un istante, poteva fuggire dalla realtà senza trascurare l’amore per i figli William e Harry. Ma quella, ahimè, è un’altra storia.