Autografi, bottiglie di vino, spillette e pure i cd: su eBay c’è ampia scelta in materia di cimeli di Silvio Berlusconi. A meno di due mesi dalla sua morte è possibile acquistare, dall’Italia ma anche dall’estero, “pezzi” del Cavaliere. Si va dagli autografi con prezzi che oscillano tra i 1100 e i 1150 euro, fino alle tessere di partito, spille da giacca e adesivi. Per gli amanti del genere è disponibile pure la musicassetta con l’inno di Forza Italia (1800 euro che diventano 2500 per il formato in cd, ma spulciando bene tra le inserzioni, come riporta il Corriere, si trova anche un'”offerta” a 500 euro).

Che dire poi dei vini? La bottiglia di Pinot Bianco “riserva speciale Silvio Berlusconi Terre Rosse Arcore”, del 2006, costa 1.500 euro, mentre una bottiglia di lambrusco, “Gran rosso del Presidente”, viene venduta a 490 euro. Meno caro il vino rosso “prodotto esclusivamente per il Cavaliere Silvio Berlusconi”, a 150 euro.

Ma l’elenco dei gadget e cimeli è davvero lungo: ci sono persino un invito ufficiale della Casa Bianca datato 2008 (855 euro), un busto in bronzo dello stesso Berlusconi (2mila euro) e la maglia celebrativa dei 20 anni di presidenza del Milan (14mila euro).

Tra le chicche si segnalano, infine, il primo manifesto elettorale di Forza Italia (500 euro) e, immancabile, il disco “Napoli nel cuore”, contenente le canzoni scritte dal Cavaliere e musicate e cantante da Mariano Apicella. Il prezzo? Questa volta bastano “solo” 149 euro per accaparrarselo in condizioni nuove. Un inserzionista napoletano, invece, lo vende usato a 900 euro.