Quando si diventa mamme tutto si trasforma: anche il corpo. E proprio questo generalmente rappresenta uno dei cambiamenti più difficili da accettare durante il post partum. Così, a sostegno di tutte le neomamme Lindsay Lohan si è mostrata sui social al naturale a pochi giorni di distanza dal parto del suo primogenito Luai, nato dal matrimonio con Bader Shammas. “Sono così orgogliosa di cosa è stato capace di fare il mio corpo nei mesi della gravidanza e anche adesso che si sta riprendendo. Avere un figlio è la gioia più grande”, ha scritto l’attrice newyorkese in didascalia del post che la ritrae davanti allo specchio in camera sua con indosso solo l’intimo specifico per neomamme di Frida Mom e un top verde salvia che le lascia bene in vista la pancia ancora ‘tonda’. “Non sono una mamma normale, sono una mamma post partum”, ha concluso facendo riferimento a una delle battute del film Mean Girls.

Ma Lohan non è la prima: molte altre star negli ultimi tempi stanno lottando contro il tabù mostrandosi appena dopo la nascita dei propri bambini. Il messaggio che cercano di far passare è che non c’è niente di cui vergognarsi e da nascondere.