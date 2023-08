Sassi, calci e pugni contro un’auto dei carabinieri. Il fatto è accaduto in provincia di Sondrio, lungo la Statale 38, l’uomo stava viaggiando in direzione del capoluogo provinciale quando si è fermato in mezzo alla strada aggredendo i carabinieri che si erano fermati per prestargli aiuto. Prima si è scagliato contro di loro, poi contro la loro auto strappando un lampeggiante e salendo sul cofano della vettura mentre indietreggiava.