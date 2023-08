Giorgia Soleri si sta godendo le vacanze estive in compagnia delle sue amiche e nelle scorse ore si trovava a Latina nel Lazio. Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito ad una fan che ha chiesto spiegazioni alla stessa influencer. “Perché non c’eri anche tu oggi a Latina?“, ha domandato la giovane commentando la foto delle amiche senza l’influencer. A questo punto, la Soleri ha reso nota la brutta vicenda che ha interrotto il suo divertimento. “Io purtroppo ho ricevuto una brutta notizia e sto andando a Milano dalla mia famiglia”, ha scritto rilanciando nelle stories il messaggio privato ricevuto. Infine, ha aggiunto: “Mandateci pensieri positivi“.