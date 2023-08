Emma Marrone è in vacanza con la famiglia. Eppure, nonostante il sole e il completo relax l’ex vincitrice di Amici non perde occasione per aggiornare i suoi fan. E dopo essere stata vittima di bodyshaming gli hater tornano a prenderla di mira. Per cosa? A causa del modello di costume utilizzato. Infatti, sotto al post che la ritrae in bikini mentre mostra la sua abbronzatura – o scottatura come lei stessa ha fatto notare in didascalia: “Baciata dal sole (forse troppo)” – tra i commenti di ammirazione compare anche chi ha da ridire sul modello di costume: “Un costume intero forse a questa età sarebbe meglio“. La reazione di Emma? Come detto prima, la cantante si sta godendo le vacanze e dunque, per ora, non ha replicato in alcun modo. A rispondere per le rime, invece, ci pensano gli stessi fan della cantante: “L’hai vista? Se Emma ha una certa età tu sei nata nell’ 800?“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)