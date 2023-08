Susan Sarandon a Catanzaro è stata premiata con la Colonna d’Oro alla Carriera durante il Magna Graecia Film Festival. E qui, il premio Oscar, durante la masterclass aperta al pubblico, ha parlato dello sciopero degli attori americani, delle donne a Hollywood, della guerra in corso ma anche del suo desiderio di ottenere la cittadinanza italiana. L’attrice che ha origini italiane – sua mamma era di Ragusa, Sicilia – ha chiesto aiuto su come ottenerla: “Sto cercando da tempo di avere la cittadinanza italiana, ma non ci riesco. Bevo anche il caffè, ho avuto anche una figlia da un italiano (Franco Amurri, ndr), che altro devo fare? Ho anche tutta la documentazione in regola ma mi dicono che per due anni non ci rientro, sono troppo vecchia: spero che qualcuno possa aiutarmi”. Con un post su Facebook è intervenuto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “La famosa attrice statunitense Susan Sarandon ha un grande desiderio: vorrebbe la cittadinanza italiana. A tale proposito ci siamo candidati a darle la ‘cittadinanza calabrese‘”.

