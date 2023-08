Il volo Lufthansa partito da Francoforte non riesce ad atterrare a Catania e viene deviato, ma prima di raggiungere Malta il pilota traccia una rotta a ‘forma di pene’ al largo dell’isola. Il tutto è avvenuto il 28 luglio alle ore 13:45 e la foto che ritrae l’aereo mentre traccia il disegno fallico è apparso su Flightradar24 – sito che monitora costantemente il traffico aereo internazionale – diventando, come era prevedibile, subito virale. Tuttavia, la creazione del profilo che ha suscitato l’ilarità del web non è stata una protesta del comandante, bensì un caso. Infatti, questa è nata dopo che il volo LH306 ha cercato di atterrare all’aeroporto di Fontanarossa ben due volte prima di ricevere l’ordine di dirottamento per La Valletta a causa di un repentino cambio del vento. “L’aeromobile si stava avvicinando ma era in corso un warning per wind shear. Anche altri aerei hanno provato ad atterrare una prima volta, non riuscendoci hanno dovuto riattaccare e poi sono riusciti a farlo”, ha scritto la Sac (la società che gestisce l’aeroporto catanese). Perché è nata proprio una rotta a ‘forma di pene’? Il pilota di voli commerciali Francesco Biondi ha spiegato a Open: “La procedura (quando gli aerei vengono dirottati, ndr) prevede che l’aereo si sposti su Indax, ovvero un punto predefinito dove attendere nuove indicazioni da parte della torre di controllo, e aspetti facendo un movimento rotatorio, evidente nel tracciato della rotta dove due tratti sferici si incontrano”. “L’aereo, sempre su indicazioni del controllo, è quindi uscito dalla posizione di attesa muovendosi verso sud presumibilmente per evitare di avvicinarsi troppo ad altri velivoli. Non vi è in cabina di pilotaggio spazio alcuno per rabbia o furia”, ha concluso. Chi non ha autorizzato l’atterraggio? Stando a quanto riportato da Catania Today, è stata la stessa Torre di controllo a causa del forte vento. Le condizioni in cui versa l’aeroporto a causa dei recenti incendi questa volta non c’entrano.