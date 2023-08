“Sono rimasta basita, senza parole“. Jessica Morlacchi commenta così la chiusura di Oggi è un altro giorno, che a settembre non tornerà più nel pomeriggio di Rai 1. Intervistata da Superguidatv la cantante, ospite fissa della trasmissione condotta da Serena Bortone, spiega: “È stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità“. E ancora: “Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro. Serena poi ha una cultura e un’intelligenza fuori dal comune. Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo ma una preparazione culturale come quella di Serena non l’avevo mai vista”. Nel salotto di Rai 1 Morlacchi, protagonista suo malgrado di un episodio che nello scorso autunno ha fatto molto discutere, ha trovato dei veri amici: “Di questa avventura mi porto dietro i rapporti umani. In questo programma ho stretto legami meravigliosi con Massimo Cannoletta, Antonio Mezzancella, Romina Carrisi. Al di fuori delle telecamere siamo diventati amici. Ci siamo consigliati, supportati nei momenti difficili. Ancora oggi, pur essendo in vacanza, continuiamo a sentirci e a mandarci messaggi sul gruppo Whatsapp”.