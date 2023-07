“Dalla vacanza all’ospedale. Non invidiate nessuno”. Nancy Brilli mentre si godeva le vacanze in un resort a Paestum si è vista costretta a fare un pit stop in ospedale. Non sentendosi bene ha deciso di farsi curare dal personale medico e così ha postato una storia dal nosocomio. In un secondo momento ha pubblicato la foto di un’iniezione che le hanno dovuto fare alla schiena: “In una giornata può cambiare la prospettiva, anche in maniera molto importante” ha commentato. Nelle ultime ore l’attrice ha fornito una spiegazione un po’ più dettagliata di quel che le è accaduto anche per rassicurare i fan:”E questo è quello che è successo. Contrattura dolorosissima, terapia, pausa. Oggi è un altro giorno”.