Checco Zalone derubato mentre stava mangiando tranquillamente al ristorante. Una brutta disavventura per il comico pugliese che sta girando l’Italia con il suo spettacolo teatrale, “Amore + Iva” e sta facendo tappa in Veneto: proprio a Padova ha subito un furto.

A raccontare i dettagli ci pensa il Corriere della Sera. Lunedì 24 luglio l’attore è arrivato nella città veneta per il suo spettacolo e si è fermato a mangiare qualcosa prima di andare in albergo. Ma proprio mentre era al ristorante i ladri hanno aperto il bagagliaio della sua auto dove c’erano non solo gli effetti personali ma anche gli abiti di scena. A Tg Nord Est la ricostruzione, con la serata ovviamente conclusa dai carabinieri per una denuncia.

“Volevo ringraziare per l’accoglienza – ha detto rivolgendosi al pubblico in sala durante lo show a Piazzola sul Brenta – ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto“, ha spiegato Zalone. “Neanche le mutande mi hanno lasciato”.