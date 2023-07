“Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’ (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi”. Con queste parole Giulia Stabile ha risposto a un commento social nel quale si racconta che la ballerina, ex Amici di Maria De Filippi e ora volto di Tu si Que Vales, non si sarebbe fermata a salutare un fan. “Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li filerà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo”, si legge nel post social. Ora, secondo l’esperta di gossip (si dice proprio così) Deianira Marzano, Stabile e Wax, cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Amici, starebbero insieme ed erano appunto insieme a Desenzano. Ma il gossip qui c’entra poco perché la ballerina ha voluto precisare di non aver tenuto quel comportamento: “Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile“, si legge a conclusione del tweet.