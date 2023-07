Derubato Checco Zalone. Una brutta disavventura per il comico pugliese che sta girando l’Italia con il suo spettacolo teatrale, “Amore + Iva” sta facendo tappa in Veneto e proprio a Padova ha subito un furto. L’episodio è stato raccontato dall’attore, star anche del botteghino, con la consueta ironia e capacità di sdrammatizzare, dal palco di Piazzola sul Brenta.

“Volevo ringraziare per l’accoglienza – ha detto rivolgendosi al pubblico in sala – ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto“, ha spiegato Zalone. “Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”, ha concluso il comico che certamente non scherzava ma ha scelto comunque di riderci su.

“Amore + Iva” ha segnato il ritorno nei teatri di Luca Medici, questo il vero nome del comico pugliese, dopo undici anni di assenza. Un tour, iniziato a Firenze l’8 novembre 2022, che è sold out da mesi in tutta Italia, che dopo alcune tappe estive tornerà a Roma il 29-30 agosto e il 1° settembre per poi approdare, dopo una tappa a Bari, al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 9 ottobre.

Zalone prepara il suo sbarco su Canale 5: “E’ un grandissimo piacere e onore ospitare uno speciale che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone. Andrà in onda in esclusiva tra metà ottobre e metà novembre, è un colpo di luce”, ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, alla presentazione dei palinsesti del Biscione.