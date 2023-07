Far diventare domestici animali che non lo sono e che, per di più, sono molto pericolosi. È il tentativo che qualcuno ha pensato di fare con quella che è apparsa da subito una tartaruga particolare, non appena un passante l’ha avvistata nel Rio Fellone di Pianezza (Torino), vicino a un parco giochi frequentato da bambini. L’uomo ha chiamato i carabinieri e quando il Cites è arrivato sul posto ecco la verità: si trattava di un esemplare di Macrochelys temminckii comunemente nota come tartaruga alligatore. Tipica degli Stati Uniti Sud-Orientali, vive prevalentemente nel Mississippi, può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e pesare oltre cento chili. Ha un morso potentissimo, più potente di quello del leone o di uno squalo e paragonabile a quello di una tigre. Si tratta di una specie in via di estinzione anche per via dell’uso che ne viene fatto in cucina. Ora si cerca chi l’abbia abbandonata senza rendersi conto della pericolosità del gesto, a maggior ragione vicino a un parco per bambini. Al momento è stata aperta un’indagine contro ignoti per abbandono e violazione della normativa sull’importazione e detenzione di animali pericolosi.