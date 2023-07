Dopo Michelle Hunziker anche Aurora Ramazzotti prova a contrastare gli effetti dello scorre del tempo. E proprio come la mamma si è concessa, insieme al compagno Goffredo Cerza, un trattamento crioterapico (procedura anti-age che sfrutta le basse temperature, – 90 gradi). Così, nelle scorse ore, la Ramazzotti ha abbandonato le calde e bianche spiagge della Sardegna – dove è in vacanza da più di una settimana – per mostrarsi in intimo con cappello e mascherina nella ‘cella frigorifera’ di un noto centro di bellezza di Porto Cervo. Le reazioni? Se da una parte c’è la giovane neomamma insofferente al freddo a tal punto da non riuscire a stare ferma, dall’altra c’è Goffredo in boxer con gli occhi chiusi completamente impassibile.

Ma cos’è il trattamento tanto adorato dalla famiglia Hunziker-Cerza-Ramazzotti? In ambito estetico è un trattamento di bellezza che viene utilizzato rimodellare, tonificare il corpo facendo anche perdere peso, è una sorta di liposuzione non chirurgica. Può essere effettuata in due modi: o immergendosi nel ghiaccio oppure entrando in un’apposita stanza raffreddata da ozono liquido.