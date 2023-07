“Avevo sempre pensato di fare una foto in costume da bagno, ma poi mi aspettavo commenti…”, inizia così il reel pubblicato da Isabella Ricci, 64 anni, che in questi giorni si sta godendo le vacanze estive. Dopo il divorzio con Fabio Mantovani, la ex Dama di Uomini e Donne ha aggiornato il suo profilo Instagram con un importante messaggio di body positivity. E, invitando tutte le donne ad accettare e amare il proprio corpo, ha affermato: “Adesso ho deciso che me ne frego dei commenti e la storia la faccio lo stesso. Sono orgogliosa di come sono. Sono orgogliosa della mia età. E sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade. Un bacione amiche, guardatevi sempre con tenerezza allo specchio”. In didascalia, poi, ha aggiunto: “Guardatevi sempre allo specchio con amore e fate un sorriso dedicato a voi, tutti i giorni. Un bacione amiche e siate sempre soddisfatte e consapevoli del vostro valore. Sempre”. Parole giuste, soprattutto in un social dove sembra proibito invecchiare e pochi sono coloro che sanno farlo con classe, eleganza, consapevolezza.

Come si poteva immaginare, il messaggio non è passato inosservato e immediata è stata la reazione dei follower. “Sei meravigliosa. Ho 26 anni e vorrei avere un decimo della tua classe ed eleganza. Ma quella non si compra, ci si nasce. Complimentoni”, ha scritto un utente. E ancora: “Consapevolezza di sé, amor proprio ed onestà intellettuale”, “Giusto, brava e complimenti: queste sono le cose che una influencer dovrebbe dire e fare!”. Tuttavia, i commenti ‘frecciatina’ non sono mancati: “Peccato che poi si mettano i filtri per ridurre i difetti il più possibile…”.