Il 30 luglio festeggia un anno di matrimonio con Flora Canto: “Non avrei scommesso sulla crisi del settimo mese, invece… Si sono lasciati Albano e Romina, Totti e Ilary, noi no, anche se io non ho Rolex” scherza Enrico Brignano, che in un’intervista concessa al Corriere della Sera ripercorre i propri inizi e descrive la famiglia da cui proviene come “piccolo-borghese, quel poco che avevi te lo facevi bastare. Papà faceva il fruttivendolo. Pulivo le verdure, spostavo le cassette […] Per divertirsi c’era il campetto. O le giostre, alla festa patronale di Santa Maria Ausiliatrice […]”.

Fondamentale per lui l’incontro con Gigi Proietti: “Lo vidi in tv, parlava del suo laboratorio teatrale. A 17 anni, accompagnato da mamma e papà, andai a Trastevere a chiedere informazioni […]”. Indelebile il ricordo del provino: “Quando Gigi entrò, quasi non riuscivo a parlare, ero tesissimo, volevo morire sul posto. Lui impassibile” ricorda Brignano. “Disperato, attaccai con lo sketch dell’annuncio dei treni in partenza, ripetuto in ogni dialetto. Alla fine ridevano tutti i provinanti. E pure Gigi […]”. Enrico Brignano è uno dei simboli della romanità, e a tal proposito spiega: “La romanità vera non c’è più. Quella di adesso — auto a noleggio e mazzette di soldi mostrate su TikTok — non mi piace, è cafona e sgraziata. Il coatto buono di cuore non esiste più […]”. Vera romana, però, è la sua vicina di casa Giorgia: “A due appartamenti dal mio. La sento cantare. Ci incontriamo ai bidoni con i sacchetti dell’umido” confessa.