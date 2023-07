Ilary Blasi “si trasforma” in Barbie per andare al cinema a vedere il live action sulla bambola più famosa: tutina fucsia attillata, fascia nera sui capelli e trucco creato ad hoc. Chanel Totti, però, rassicura i fan: “Tranquilli ragazzi non l’ho più fatta uscire così“. Prima di recarsi al cinema con le figlie e la nipotina, la conduttrice tv si è divertita a farsi agghindare dalle bambine per l’occasione. “Secondo loro dovrei andare così” ha scritto Blasi sui social, non mostrandosi troppo entusiasta del risultato finale. Ecco quindi che nelle stories successive è la figlia Chanel a riportare ordine e a svelare l’outfit con cui la madre si è presentata in sala: pantaloni color cammello, una t-shirt nera e i capelli raccolti in una coda di cavallo. Un cambio di rotta verso un look decisamente più sobrio.