Tom Brady e Irina Shayk si stanno frequentando, ma questo non sembra turbare Bradley Cooper, ex di lei. Lo dice Page Six, secondo cui l’attore l’avrebbe presa con filosofia: “Non è infastidito, non ha dato di matto“. E ancora: “In questo momento sta assumendo un atteggiamento attendista. D’altronde Irina e Tom non hanno ufficializzato il loro amore: magari si tratta di un semplice flirt che potrebbe terminare nel giro di due, tre settimane”. Per questo Cooper “non è spaventato a morte”. Nell’estate 2019 Bradley e Irina si sono lasciati dopo 5 anni di relazione. Da quel momento lui non ha più avuto amori importanti, lei un flirt con Kanye West e ora, forse, un nuovo inizio accanto a Tom. Con la benedizione di Bradley.