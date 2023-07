Tom Brady e Irina Shayk: sarebbero loro la coppia dell’estate 2023. Ne è certo il DailyMail, che ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono in auto mentre si scambiano carezze. Nello specifico, il campione di football accarezza dolcemente il viso della modella dopo aver trascorso la notte insieme a Los Angeles a casa di lui. Certo è presto per sbilanciarsi e dire se sarà vero amore. Una fonte vicina a Shayk ha spiegato che i due stanno uscendo insieme. Di certo questa frequentazione rappresenta un nuovo punto di inizio per entrambi: lui è single da inizio anno, da quando è finita con Gisele Bündchen dalla quale ha avuto due figli: Vivian, 10 anni, e Benjamin, 13 anni, mentre lei dopo la fine della storia con Bradley Cooper, a parte un flirt con Kanye West, non ha avuto altre relazioni importanti.