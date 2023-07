Piove (e grandina), governo negazionista. Anche lo chef Simone Rugiati, food advisor di lavoro, è diventato meteo advisor, anzi climate advisor. In un video pubblicato sui suoi canali social, Rugiati è intervenuto sulle conseguenze del maltempo che il 24 luglio ha funestato Milano e provincia con una serie di deduzioni strampalate, segnalate da Selvaggia Lucarelli che ha ironicamente twittato: “Lo chef Simone Rugiati e la manipolazione climatica: ‘Da anni vengono spruzzate miscele per non far piovere’. Le ha inalate tutte lui mi sa“.

“Mi state mandando video di cantine con un metro di acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia”, ha spiegato Rugiati. “Si passa da complottisti a toccare questi argomenti, ma a me non me ne frega niente perché ci sono le prove che c’è una manipolazione climatica. Da anni vengono spruzzate in aria miscele solo per non far piovere per un evento di Stato”. Rugiati compie poi l’errore fatale di ogni complottista: la deduzione logica senza prove. “Ecco, ora questo ora , invece, ha compiuto giochino è stato un po’ abusato… cercare di parare il riscaldamento con delle azioni umane o… quasi una…. insomma…. parliamoci chiaro: si può manipolare il clima. In alcune zone si possono causare piogge o siccità. Questo adesso è palese se siete curiosi, quindi non vi stupite più di tanto. Lo dovete sapere che è così”.