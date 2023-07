Non è stato semplice per Shakira realizzare il video del suo ultimo singolo Copa Vacia. L’acquario in cui sono state registrate alcune scene si è rotto e come se non bastasse la cantante ha dovuto fare i conti anche con l’entrata in scena di un ratto che l’ha terrorizzata.

Intervistata da Primer Impacto la popstar ha spiegato: “Il nuovo video non è stato facile da girare. L’acquario si è rotto, il set ha iniziato ad allagarsi e hanno dovuto portarmi fuori da lì. Non potevo uscire perché avevo una coda da sirena e non potevo uscire con le mie gambe. Il team alla fine ha dovuto portarmi fuori con una gru“. Sui social invece la cantante ha mostrato l’esilarante momento in cui, durante le riprese, un topo è sbucato fuori all’improvviso finendole a pochi centimetri dalla testa. La reazione impaurita di Shakira è già un cult.