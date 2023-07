“Pancino più che sospetto” per Federica Pellegrini. Lo scrive Dagospia commentando le foto della ex nuotatrice al mare a Sabaudia con Matteo Giunta. Alla soglia dei 35 anni dunque Pellegrini potrebbe essere in dolce attesa. La diretta interessata per ora non ha né smentito né confermato le indiscrezioni. Non è certo la prima volta che si vocifera di una gravidanza per l’atleta, al punto che nei mesi scorsi aveva affrontato la questione. “È una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. È un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita” aveva spiegato sfogandosi sui social, “però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. Se Dio vorrà arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”. E se fosse arrivato quel momento?

