É luglio, il mese degli amori e del divertimento estivo. É la loro prima estate da separati e il gossip è in fermento per cercare di paparazzarli con nuovi flirt. Di chi stiamo parlando? Ma di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Proprio in questi giorni, infatti, è trapelata l’indiscrezione per cui lui avrebbe trovato una nuova fiamma. Chi, o forse meglio dire, che cosa? Uno scintillante Suv blu dal valore di 50mila euro. La notizia riportata da diversi giornali, come era prevedibile, è arrivata anche sotto agli occhi di Sonia Bruganelli che ha commentato giocando la carta dell’autoironia che da sempre la contraddistingue.

“La nuova fiamma di Paolo. Dopo Sonia c’è la macchina“, ha ironizzato la produttrice televisiva a cornice dell’articolo che parlava della nuova fidanzata-macchina di Bonolis. Poi, burlandosi della cronaca rosa si è mostrata – sempre sui social – in compagnia dell’ex marito affermando: “Il mio nuovo fidanzato”. Strategia la sua che, oltre ad allontanare le indiscrezioni, mette in luce il bellissimo rapporto di complicità con il conduttore, che per loro fortuna non si è perso con la separazione.