Sbattuta contro una recinzione del parco divertimenti. È successo a Megan Fox, coinvolta suo malgrado in un alterco che ha visto protagonisti il suo fidanzato Machine Gun Kelly e un uomo che avrebbe provato ad aggredirlo. Mentre si trovava alla Ocean County Fair, in California, l’attrice come riporta TMZ sarebbe stata avvicinata da un fan che avrebbe detto qualcosa per infastidire la coppia. Machine Gun Kelly secondo i testimoni è intervenuto quasi subito, colpendo in faccia l’uomo. Quindi è scesa in campo la sicurezza per bloccare l’aggressore. Nel liberare la star e scacciare il fan, il bodyguard si è visto costretto a spingere Fox che così è stata involontariamente sbattuta contro una recinzione. Al termine del parapiglia Machine Gun Kelly si è avvicinato alla compagna per sincerarsi che stesse bene.