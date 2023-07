C’è chi, il giorno delle nozze, sogna di lasciare la chiesa su un magico cavallo bianco e chi, come questa coppia di novelli sposi, su un monopattino elettrico. La simpatica e, allo stesso tempo, singolare vicenda arriva da Roma ed è stata ripresa dal giornalista Roberto De Ritis. Le foto e la clip sono state postate su Facebook e hanno subito suscitato l’interesse del Web.

“Quello che mi sorprende vedere è com’era vestito lo sposo”, ha commentato un utente facendo riferimento all’outfit del neo marito, in bermuda e camicia a maniche corte. La sposa, invece, sotto al classico vestito bianco indossava un paio di Crocs. Un episodio che in queste giornate di caldo record ha dato una ventata di aria fresca facendo divertire sia i passanti che incontravano tra le vie della Capitale che loro stessi, come testimoniava il sorriso raggiante della giovane mentre guidava il mezzo. Che siano turisti o del posto, questo non si sa, quel che è certo che il loro particolare gesto non è passato inosservato.