Sono settimane complicate per Belen Rodriguez, soprattutto da quando la sua frequentazione con Elio Lorenzoni è venuta alla luce. Ora, dopo giorni di silenzio, sembra lanciare un messaggio alle malelingue affidando il suo pensiero a una canzone che, tra le altre cose, dice: “Non significa che mi sento uno schifo”. Frecciatina agli haters per la nuova rottura con Stefano De Martino?

La showgirl, che non sarà presente nei palinsesti Mediaset della prossima stagione tv, è stata paparazzata con l’imprenditore Lorenzoni e si dice che per lui abbia lasciato casa trasferendosi in un hotel di Milano in modo da vivere la storia d’amore senza l’assalto dei paparazzi. Intanto De Martino è volato a Disneyland Paris con il figlio Santiago e la Rodriguez ha postato sui social una canzone che potrebbe suonare come una risposta a tutto quel che di lei si sta dicendo in questi giorni. Il brano in questione è Rie cuando puedas del rapper El Chojin. Il testo sembra proprio calzare a pennello con la sua situazione. Alcuni passaggi recitano: “Non significa che mi sento uno schifo”, “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti”. E ancora: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”. Semplice casualità o modo per esprimere quel che sente dentro in questo momento?