Stefano De Martino rompe il silenzio social nel quale si era chiuso da qualche giorno, proprio in concomitanza con le voci (le ennesime) circa una presunta crisi con Belen Rodriguez. Crisi che sembra trovare riscontro nelle foto del settimanale Chi che l’hanno immortalata in compagnia di Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco che starebbe frequentando. De Martino nelle scorse ore ha postato alcune stories che lo mostrano lontano da Milano e dalla situazione delicata che sta vivendo con la showgirl argentina. Le foto sui social ce lo fanno vedere in aereo e, poco dopo, mentre tiene in mano quelli che sembrano essere due biglietti per Disneyland Paris. Che tornare un po’ bambino possa aiutarlo a distrarsi e a ritrovare un po’ di sana leggerezza in questo frangente così difficile?