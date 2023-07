Il funambolo Andrea Loreni ha lasciato senza fiato circa 2mila spettatori attraversando con successo un percorso lungo 410 metri su un cavo sospeso nel vuoto a 140 metri di altezza, sopra la diga di Ridracoli, in provincia di Forlì. L’impresa è durata 40 minuti e ha sancito un nuovo record per Loreni, che ha superato il suo precedente primato personale di 350 metri percorsi in occasione della traversata del 2022 a Frassineto, in Piemonte. L’evento è l’anteprima del 32esimo Festival di arti performative “Di Strada in Strada” 2023 – “Innovative Tradizioni”, che si svolge a Santa Sofia e nelle frazioni di Spinello e Corniolo dall’11 al 15 agosto di ogni anno, organizzato dalla Pro Loco Santa Sofia.