“Ci siamo quasi” scrive Fiorello su Twitter accompagnando il breve messaggio a due hashtag rivelatori: #location e #vivarai2. Questo vuol dire che la ricerca di una nuova “casa” per il suo morning show sta andando nella giusta direzione e probabilmente a breve se ne saprà di più. Del resto, da quando era stato comunicato che il programma di Rai 2 non si sarebbe più svolto in via Asiago dopo le tante proteste dei residenti infastiditi dai rumori sin dalle prime ore del mattino, era chiaro che per sperare di vedere nuovamente in tv la trasmissione si sarebbe dovuta trovare una nuova location.

Su Fiorello e il suo programma sono piovute numerose candidature nelle scorse settimane, tanto che lo showman aveva ringraziato per l’amore ricevuto da molti quartieri romani (e non solo). In attesa di conoscere la nuova “casa” di Viva Rai2! fioccano le indiscrezioni. La più accreditata parla della zona del Foro Italico, nei pressi del grande complesso sportivo ai piedi di Monte Mario e nel quale è compreso lo Stadio Olimpico. Questo perché, come riporta l’Adnkronos, per poter iniziare la diretta alle 7 il conduttore deve raggiungere la location alle 5 del mattino, dunque deve essere abbastanza vicina a casa sua, in zona Camilluccia, e poi perché la zona di Roma Nord può contare sulla vicinanza di alcune delle principali sedi Rai. Elemento, questo, che agevola l’organizzazione e la logistica.