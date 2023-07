Nel corso degli anni si è più volte collegata con Alfonso Signorini per le anticipazioni delle puntate serali, ora Cesara Buonamici avrà la propria seduta in studio per commentare le vicende della nuova edizione del Grande Fratello. Stando a quel che anticipa Giuseppe Candela per Dagospia la giornalista sarà infatti l‘opinionista del reality di Canale 5. Una scelta che va nella direzione di “alzare il livello” della trasmissione, proprio come aveva chiesto Pier Silvio Berlusconi, che nei mesi scorsi aveva manifestato disapprovazione per la deriva che il programma aveva preso. “Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli”ha ribadito alla recente presentazione dei palinsesti Mediaset. La rivoluzione è dunque iniziata e la decisione di arruolare il volto di punta del Tg5 lo dimostra pienamente.